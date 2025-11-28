La giovane promessa del Santos, Robinho Jr., figlio dell'ex attaccante di Milan e Real Madrid, sta già attirando l'attenzione del calcio europeo e potrebbe ricevere presto offerte. In modo particolare, è il Manchester United il club che maggiormente sta tenendo d'occhio il ragazzo classe 2007: secondo il Diario do Peixe, i Red Devils starebbero valutando un'offerta per il 2026, anche se è tutto ancora in fase di valutazione dalle parti dell'Old Trafford. Tutto dipenderà dai progressi del giocatore: un osservatore, in tal senso, è già stato a Vila Belmiro per valutarlo di persona.

Anche l'Inter, l'Espanyol e il Galatasaray sono altri club che potrebbero fare un passo avanti in futuro. Di fronte a una delicata situazione finanziaria, il Santos non esclude di aprire trattative per i giovani giocatori della sua rosa.