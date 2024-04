Aldo Serena è stato intervistato oggi per Tuttosport in vista del prossimo derby tra Torino e Juventus. E' infatti stato in grado di segnare nella stracittadina con entrambe le maglie e nell'analizzare i giocatori chiave delle due formazioni si sofferma sulla condizione di Bellanvova. "All'Inter - dice - forse aveva patito la concorrenza. Al Toro sta mostrando cambio di passo, resistenza e un cross in velocità che è veramente un’arma speciale".