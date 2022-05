"Speravo di finire in maniera diversa, visto il lavoro che abbiamo fatto è stato un grande peccato. Ma questo è il calcio. Devo ringraziare tutti, dalla Curva a tutti i tifosi. Tutti i ragazzi, la mia famiglia. Sono appagato, va bene così". Queste le parole di un commosso Andrea Ranocchia a DAZN dopo il match con la Samp.

Cosa è mancato per lo scudetto?

"Abbiamo fatto pochi punti in quel mese e mezzo. Grande rammarico per quello, ma il calcio è così e va accettato".

Dove ti vedremo?

"Non lo so ancora, non ho idea. A mente fredda valuterò tutto".