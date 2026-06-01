Federico Dimarco è tornato a sorridere. Stagione da 10 e lode per l'esterno di Cristian Chivu che con il tecnico romeno ha ritrovato qul sorriso che nella stagione precedente aveva perso. Annata storica per il giocatore milanese nato e cresciuto a pane e Inter, e per l'occasione, il classe '97 ha deciso di renderla ulteriormente memorabile con una simpaticissima trovata. Nasce Cabeza, il 'mini videogame' che il 32 dell'Inter ha deciso di condividere con i milioni di tifosi del Biscione.

"Se anche tu senti la mancanza del +1 allora sai di cosa parlo. Tempo di assist. Vai su dimash32.com e prova a servire i compagni" si legge nel post di lancio del gioco Cabeza. "PS: questo mini gioco dal gusto retro è assolutamente gratuito ed è un modo semplice e scherzoso di condividere con voi un bel momento della mia storia. Non ha alcuna pretesa e non vuole ottenere nulla più di un vostro sorriso. Come dopo un gol o… un assist".