Nessun rappresentante dell'Inter interverrà ai microfoni dei vari media o in conferenza stampa. Questa è la decisione che è stata presa dopo quanto avvenuto quest'oggi a San Siro: notevole la rabbia per gli episodi finali della gara contro l'Atalanta al punto da imporre le bocche cucite nell'ambiente nerazzurro.

Sezione: In Primo Piano / Data: Sab 14 marzo 2026 alle 18:03 / Fonte: Dall'inviato a San Siro
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.