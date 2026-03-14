Dopo il pareggio tra Inter e Atalanta, anche l’analisi televisiva si concentra sui due episodi che hanno acceso la gara di Serie A. Intervenuto ai microfoni di DAZN, l'allenatore Andrea Stramaccioni ha commentato sia il contatto tra Denzel Dumfries e Kamaldeen Sulemana da cui è nato il pareggio atalantino firmato da Nikola Krstovic, sia il successivo episodio in area tra Davide Frattesi e Giorgio Scalvini.

L’ex allenatore nerazzurro ha espresso perplessità su entrambe le situazioni. “Ho dubbi su tutti e due gli episodi – ha spiegato –. Dumfries è in vantaggio clamoroso sul pallone e non ha alcun motivo per speculare sulla giocata. Quando giochi a quella velocità e senti una pressione sulla schiena, per me è fallo. Gianluca Manganiello si è preso una responsabilità enorme”.

Stramaccioni ha poi difeso la posizione dell’esterno dell’Inter: “Perché Dumfries dovrebbe buttarsi? Quando un giocatore sente la mano sulla schiena mentre sta giocando il pallone, io credo che sia fallo”.

Ancora più netta la sua posizione sull’episodio nell’area atalantina: “Difensore-attaccante, questo il 95% delle volte viene fischiato. Se in area anticipo il difensore, tocco il pallone e poi vengo calciato, questo è calcio di rigore. Ne abbiamo visti tantissimi di rigori così”.