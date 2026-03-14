Nel consueto video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato il pari tra Inter e Atalanta a San Siro e quanto accaduto nel finale di gara.

"Ho difficoltà a parlare della partita, ho difficoltà a commentarla. Alla fine Manganiello si è issato sui pedali, l'ha decisa lui e il var Chiffi. Abisso la scorsa settimana, oggi Chiffi. Sono stufo", le sue parole prima di analizzare i due episodi clamorosi di moviola. 

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Sezione: Focus / Data: Sab 14 marzo 2026 alle 18:28
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.