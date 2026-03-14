In un intervento per 'Sky Calcio Unplugged', Beppe Bergomi analizza i problemi attuali del calcio italiano focalizzandosi su quella che è la ricerca ossessiva dell'uomo-contro-uomo, cosa che in Europa si vede ormai di rado. E come esempio cita quel Bodo/Glimt che sta meravigliando l'Europa intera dopo aver rifilato un secco 3-0 allo Sporting Lisbona subito dopo avere conciato l'Inter per le feste nel playoff: "Il Bodo ci sta dando una lezione, col suo calcio posizionale e di riferimento rispetto alla palla. Con una squadra compatta come si vedeva qualche anno fa. Si può tornare indietro o si deve sempre guardare avanti?".