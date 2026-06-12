In giornata, come più volte già detto, si è tenuto un incontro tra Baccin, i suoi collaboratori e il ds dell'Avellino Mario Aiello. Obiettivo del dirigente irpino è mettere in piedi qualche possibile scambio che porti giovani di belle speranze in prestito in Irpinia per farli crescere e maturare. In giornata è spuntato il nome di Luka Topalovic che piace ai biancoverdi, ma come abbiamo già detto non è l'unico di cui si è parlato. Da pprofondimenti svolti dalla nostra redazione sono almeno altri due i profili chiesti dall'Avellino: Giacomo Stabile e Matteo Cocchi. Il primo ha giocato quest'anno in prestito la prima parte di stagione alla Juve Stabia e la seconda al Bari, sempre in B, giocando obiettivamente poco (12 presenze in Campania, solo 3 in Puglia), mentre Cocchi si è ben disimpegnato con l'Uder 23 e anche in prima squadra: si ricorderanno le due apparizioni in Coppa Italia.

Le perplessità dell'Inter

Obiettivo dei nerazzurri è valorizzare e far crescere con calma i propri giovani, vedi per esempio il suddetto prestito di Stabile che non ha prodotti i frutti sperati. Per questo si vuol valutare con calma la destinazione giusta che valorizzi i ragazzi senza 'bruciarli' anzitempo. In tal senso c'è la consapevolezza che Avellino rappresenti una piazza importante, calorosa, che punta magari anche a disputare i playoff e provare ad arrivare il più in fondo possibile, ma l'altro lato della medaglie è preferire ai giovani altri calciatori già pronti, o comunque mugugnare ai primi errori in campo. Ecco perché l'Inter sta valutando anche altre piazze, magari meno esigenti, dove farli crescere con calma. Stabile infatti, oltre all'Avellino, ha altre 2-3 richieste in B e tantissime richieste in squadre di C che puntano a vincere il campionato. Cocchi, invece, è richiesto da 6-7 squadre di B, ma potrebbe anche rappresentare una pedina di scambio con qualche squadra di A. Per cui l'Inter non ha fretta.

Potrebbe invece prendere la strada estera Topalovic, che ha diverse richieste fuori dai nostri confini nazionali e potrebbe maturare in un campionato medio, senza troppe pressioni, come è già successo con Aleksandar Stankovic.