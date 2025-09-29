Vigilia di Inter-Slavia Praga, match valido per la 2a giornata di Champions League 25/26. Le ultimissime di formazione dopo l'allenamento ad Appiano e le parole di Chivu in conferenza stampa. Giornata cruciale anche per il futuro di San Siro.

Appuntamento in diretta sui nostri canali Twitch (CLICCA QUI) Youtube e Facebook.

ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI)

Il video
Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 29 settembre 2025 alle 19:00
Autore: Raffaele Caruso
vedi letture
Print