Tra i tanti ospiti del Festival dello Sport di Trento, Claudio Marchisio ha scelto i giocatori attuali che secondo lui sono destinati a ricalcare le sue orme in campo: "A me piacciono molto, perché in campo mi muovevo come loro, sia Nicolò Barella che Davide Frattesi. Di Barella sappiamo tutto, invece mi è dispiaciuto che Frattesi questa estate non sia andato in una big. Così come mi è dispiaciuto vedere andar via Gianluca Scamacca approdato in Premier League".