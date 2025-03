Oltre alle incognite che storicamente presenta la partita dopo la sosta, l'Inter dovrà provare a conquistare tre punti fondamentali in chiave scudetto contro l'Udinese facendo a meno del suo uomo squadra più rappresentativo. Un forfait pesante, quello di Lautaro Martinez, secondo Antonio Manicone: "Senza l'argentino i nerazzurri perdono molto, la sua assenza è solo in parte ricompensata dal recupero di un Thuram che sta facendo la differenza", ha spiegato l'ex nerazzurro parlando al Messaggero Veneto.

Comunque, per Manicone, i campioni d'Italia hanno le armi giuste per battere i friulani, a patto di non sottovalutare l'avversario: "L’Inter può andare in difficoltà solo se snobba la partita - il suo punto di vista -. È una squadra quadrata, di qualità, che corre e sa difendere e attaccare a pieno organico coprendo il campo col calcio relazionale che le ha dato Inzaghi. Credo che l’Inter giocherà molto accorta in difesa, dove le mancherà Bastoni, ma cercherà anche di sfruttare il primo quarto d’ora per indirizzare il risultato".