La UEFA esprime la sua posizione sulla Super League dopo la sentenza emessa oggi dalla Corte d’Appello di Madrid evidenziando in un comunicato ufficiale che la decisione "non convalida il progetto di “Superlega” abbandonato nel 2021, né mina le attuali norme di autorizzazione della UEFA, adottate nel 2022 e aggiornate nel 2024, che restano pienamente in vigore".

Il massimo organismo calcistico europeo aggiunge poi che "tali regole garantiscono che ogni competizione transfrontaliera venga valutata secondo criteri oggettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. Questo sviluppo segue la recente adozione da parte del Parlamento europeo, nel corso di questo mese, di una risoluzione storica che ribadisce esplicitamente la propria opposizione alle “competizioni separatiste”, in quanto “mettono in pericolo l’intero ecosistema sportivo”. La UEFA esaminerà con attenzione la sentenza prima di decidere eventuali ulteriori passi, e per il momento non rilascerà altri commenti".

Sezione: News / Data: Mer 29 ottobre 2025 alle 16:17
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
