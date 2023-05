Nell'attesa del doppio confronto d'Europa tra Inter e Milan, dopo Sheva, anche Kakà ricorda le sue sensazioni vissute in carriera durante le stracittadine di Milano: "Il derby è una partita molto unica. Ovunque si vada in quella settimana tutti parlano del derby, i tifosi interisti e milanisti che incontravamo si raccomandavano sul da farsi della partita, 'mi raccomando non fate scherzi' ci dicevano" ricorda ai canali social del club rossonero. "Si creava già un'ambiente di una partita che può cambiare una stagione. Per me è molto bello ricordare il mio gol al derby, di testa che non era una mia caratteristica più forte.

Quel gol resterà nella mia testa per sempre, ricordo la mia esultanza e quella dei tifosi che scendevano sotto la curva. Difficile da dire come si sogna il primo gol, posso dire che è stato molto di più di quello che avevo sognato. Il primo gol con la maglia del Milan in un derby, non ci avrei mai pensato sarebbe potuto succedere".