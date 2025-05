Già resi noti i primi dettagli per quel che riguarda la distribuzione e i prezzi dei biglietti per la finale di Champions League del prossimo 31 maggio. L'Inter e l'altra finalista otterranno 18.000 biglietti ciascuna, mentre 38.000 saranno i tagliandi a disposizione dei tifosi per l'acquisto diretto. Gli altri biglietti che rimangono a disposizione sono stati emessi tramite la piattaforma UEFA.com e già sorteggiati. I fan che si sono registrati per l'acquisto, se selezionati, potranno prendere due biglietti ma solo della categoria precedentemente selezionata.

Ci sono 4 fasce di prezzi disponibili: quella destinata alle finaliste che costa 70 euro e le altre 3 categorie con prezzi di 950 (categoria 1), 650 (categoria 2) e 180 (categoria 3). Il costo aumenta a seconda dei vari settori dell'Allianz Arena. Per le persone con disabilità è prevista la tariffa denominata "Fans First" a 70 euro. L'accompagnatore avrà un biglietto gratuito.