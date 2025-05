La semifinale di ritorno della massima competizione europea tra Inter e Barcellona ha fatto segnare 7 milioni 890 mila spettatori medi complessivi in Total Audience*, con il 36% di share TV, con 13 milioni 207 mila contatti unici. In particolare, lo spettacolare match di San Siro è stato seguito da 1 milione e 916 mila spettatori medi complessivi in Total Audience* sui canali Sky, mentre 5 milioni 973mila gli spettatori medi che hanno assistito alla sfida sul canale in chiaro TV8, con il 27,3% di share TV e 11 milioni 473 mila contatti unici, diventando così il canale più visto della serata in tv. Il picco è stato registrato negli ultimi, decisivi, minuti dei supplementari, con 8 milioni 841 mila spettatori medi complessivi in Total Audience e il 49% di share TV. L

a partita di ieri ha spinto in alto gli ascolti di TV8, che ieri ha registrato il miglior ascolto di sempre in all day, con il 10,1% di share (terzo canale nazionale nell'intera giornata ) ed è di gran lunga primo canale nazionale in prime time con il 26,5% di share. Durante la fascia della partita, Sky risulta essere il primo editore nazionale con una share in Total Audience del 37% e un ascolto medio di 8 milioni 130 mila, confermando gli ottimi dati in all day dove raggiunge il 16,3% di share con 1 milione 446 mila spettatori medi. Sui social di Sky Sport, sono stati 2 milioni 700 mila le interazioni totali, con ben 26.6 milioni di visualizzazioni video totali. Ottimi numeri anche su skysport.it, con 1 milione di visite, 899 mila visitatori unici, 3,8 milioni di page views e 1 milione di video views.