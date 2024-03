Finisce 1-1 la prima delle due gare valide per gli ottavi di finale di Europa League tra Sporting Lisbona e Atalanta. Verdetto rimandato al Gewiss Stadium, dove la squadra di Gasperini si giocherà tra le mura di casa l’eventuale qualificazione ai quarti. A sbloccare le marcature del pari di questa sera è Paulinho al 17esimo, ma al 39esimo uno splendido Gianluca Scamacca rimette in equilibrio il tabellino e segna una pesantissima rete per il prosieguo continentale. Atalanta che nel finale ci mette più convinzione nel cercare la vittoria, specie con le iniziative di El Bilal Touré, ma i Leoes resistono mantenendo il pareggio.