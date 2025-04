"Bisogna capire che per una prestazione come quella di Monaco, il prezzo da pagare è un secondo tempo come quello di Parma". E' la convinzione espressa ieri sera da Paolo Condò, negli studi di Sky Sport, poco dopo il triplice fischio della gara tra Bayern Monaco e Inter.

I nerazzurri arrivavano infatti da un 2-2 al Tardini contro gli emiliani in cui erano avanti di due reti alla fine della prima frazione.