L'UEFA ha deciso: AEK Atene-Dinamo Zagabria non si giocherà stasera. In seguito agli scontri tra le due tifoserie, che hanno portato alla morte di un giovanissimo tifoso del club greco, la federazione ha deciso di posticipare il match a data da destinarsi. La gara, match di andata del penultimo turno preliminare di Champions League, era in programma per questa sera e verrà riprogrammata dall'UEFA in accordo con i due club, per il momento svincolati da qualsiasi responsabilità rispetto ai fatti accaduti. Per entrambe le gare, con il ritorno di Zagabria che a questo punto diventerà l'andata il prossimo 15 agosto, è stato confermato il divieto di trasferta. Di seguito il comunicato UEFA:

"La UEFA deplora con la massima fermezza i terribili incidenti che si sono verificati ieri sera ad Atene e che hanno causato la perdita di una vita. Nell'esprimere le nostre più sentite condoglianze alla famiglia della vittima, all'AEK Athens FC e ai suoi tifosi, vorremmo ribadire che la violenza non ha posto nel nostro sport e ci aspettiamo che i responsabili di questo terribile atto siano arrestati e consegnati alla giustizia nel più breve tempo possibile."

Luca Pesenti