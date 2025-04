Il viaggio dell'Inter in Champions League continua con il Barcellona, avversario in semifinale dopo l'impresa dei quarti che ha portato all'eliminazione del Bayern Monaco. La semifinale di andata si giocherà mercoledì 30 aprile in casa dei blaugrana, allo Stadio Olimpico Lluís Companys, mentre la gara di ritorno si disputerà martedì 6 maggio a San Siro, quando i nerazzurri ospiteranno la formazione di Flick.

Oggi, alle ore 12:00 di lunedì 28 aprile, si è aperta la fase di vendita libera dei biglietti per Inter-Barcellona. "Tutti i tagliandi acquistati dagli abbonati nelle fasi di 'conferma posto' e 'vendita riservata abbonati posti UEFA' sono stati caricati sulla tessera Siamo Noi, che dovrà essere utilizzata per accedere allo stadio - informa il club -. Tutti gli altri biglietti sono stati e saranno emessi in formato PDF, ad eccezione del Secondo Verde che continuerà ad essere riservato ai possessori tessera Siamo Noi e caricato digitalmente sulla stessa".