Il brasiliano Carlos Augusto è il giocatore che si presenta ai microfoni di DAZN per l’intervista prepartita a pochi minuti dal calcio d’inizio del match contro il Verona. Queste le sue parole:

Classica partita trappola, aggredirete il match o agirete con pazienza?

“Dobbiamo fare il nostro lavoro, sarà un orario diverso ma dobbiamo approcciare comunque bene il match perché in Serie A non ci sono partite facili”.

Cosa ti chiede Chivu?

“Lui dà libertà ai calciatori perché facciano quello che sanno fare meglio. Io provo ad aiutare l’Inter al massimo da terzo come da quinto, finché ho l’opportunità devo fare il mio meglio”.