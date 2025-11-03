Brutta tegola per il Bologna che perde per qualche giornata almeno Remo Freuler. Il giocatore rossoblu, infortunatosi nel match di ieri contro il Parma, ha "riportato, in un contrasto fortuito, la frattura scomposta della clavicola destra. Verrà sottoposto ad intervento di stabilizzazione nei prossimi giorni. I tempi di ripresa saranno comunicati dopo l’intervento" si legge nel comunicato diramato dal club emiliano. 

Data: Lun 03 novembre 2025
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
