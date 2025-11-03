Carlos Augusto non è stato inserito nella lista dei convocati del Brasile per i test amichevoli contro Senegal e Tunisia, in programma nella finestra internazionale FIFA di questo mese. Una scelta, quella del ct verdeoro Carlo Ancelotti, che potrebbe significare porte chiuse per il laterale dell'Inter in vista del Mondiale 2026: "Credo che più tempo trascorro con i giocatori, più ci avviciniamo alla lista definitiva - ha detto il tecnico in conferenza stampa presentando l'elenco dei giocatori selezionati -. Credo che siamo vicini a quella che potrebbe essere la lista definitiva per giugno, credo 17-18 giocatori. Quindi, c'è tutto il tempo, circa sei mesi, ovviamente inclusa l'importante sosta di marzo, per valutare i giocatori. Credo che molto dipenderà dagli infortuni, che purtroppo possono capitare. Ma la lista è, più o meno, abbastanza definita".

Parlando dei terzini mancini convocati, Ancelotti ha aggiunto: "Facciamo dei provini per non commettere errori il giorno in cui verrà annunciata la lista definitiva. Credo che in quest'ultima convocazione abbiamo trovato un ottimo terzino sinistro, che non era molto conosciuto, come Douglas Santos. Facciamo dei provini per evitare problemi il giorno in cui verrà definita la lista definitiva, ecco perché voglio conoscere da vicino i giocatori e le persone".