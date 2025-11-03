Impossibile non restare senza parole davanti al primo gol dell'Inter contro il Verona. Assist fantascientifico di Calhanoglu da corner, piattone al volo di Zielinski dal limite e palla sotto la traversa. Anche il profeta Hernanes, sui social, ha elogiato la prodezza nerazzurra.

"Che gol! Al posto del piede Calhanoglu ha un'affettatrice lui potrebbe tagliare il prosciutto con il piede e le fette verrebbero sottilissime", le sue parole.

