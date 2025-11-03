È durata soltanto undici minuti la partita di Luca Di Maggio, centrocampista del Padova, sabato all'Euganeo contro il Südtirol, valida per l'undicesima giornata di Serie B. Subentrato al 66esimo minuto a Cristian Buonaiuto, il ragazzo di scuola Inter ha dovuto abbandonare la contesa per un problema fisico pochi minuti dopo ed è stato rimpiazzato da Giulio Favale (non prima di aver rimediato anche un'ammonizione).

Nel dopogara, il tecnico biancoscudato Matteo Andreoletti ha rassicurato però circa le sue condizioni: "Di Maggio ha avuto un piccolo problema, spero non sia nulla di preoccupante. Non aveva senso rischiare, non appena ha avvertito il problema muscolare abbiamo deciso così".