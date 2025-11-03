Dal Sassuolo al Borussia Dortmund: è la parabola del giovane difensore Luca Reggiani, 17 anni, che domani farà il suo esordio nell Mondiale Under 17 nella gara contro il Qatar. Intanto, Reggiani parla alla Gazzetta dello Sport raccontando di sé, della sua esperienza in Germania e dei suoi modelli di riferimento: "Mi piaceva molto Leo Bonucci. Palla al piede era fortissimo, adesso mi ispiro ad Alessandro Bastoni perché è giovane e gioca anche in Nazionale. Credo che sia uno dei difensori italiani più forti in questo momento”.
Che difensore è Luca Reggiani?
“Mi sento molto sicuro in fase di impostazione. E direi anche nei colpi di testa. L’aspetto in cui posso migliorare è quello fisico, devo mettere su un po’ di massa muscolare. Posso inoltre migliorare anche in termini di velocità”.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
