"Sono molto contento per questo gol e la vittoria", ha detto l'uomo vittoria di Milan-Roma, Strahinja Pavlovic che a DAZN ha così espresso le sensazioni che gli ha lasciato la vittoria contro i giallorossi.

Poi il serbo ha aggiunto:

"Quest’anno abbiamo tante squadre in competizione serrata per lo scudetto, sarà difficile fino alla fine. Il gol è un qualcosa che mi piace fare e anche il mister apprezza questo tipo di inserimenti, mi dà un sacco di indicazioni".