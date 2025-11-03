Grazie ad un gol di Ostigard nel finale e in pieno recupero, il Genoa batte il Sassuolo 2-1 e lascia l'ultimo posto in classifica, occupato ora dalla Fiorentina di Pioli. Successo importante per il Grifone: si tratta del primo stagionale ed è arrivato dopo l'addio di Vieira dalla panchina. Di Malinovsky e Berardi le altre due reti del match. Genoa che sale così a quota 6 punti, Sassuolo che resta fermo a quota -3.