Dopo le amichevoli organizzate in Asia contro Corea del Sud e Giappone per la finestra internazionale di ottobre, la Federcalcio brasiliana ha scelto l'Europa come teatro dei prossimi due test di novembre della selezione di Carlo Ancelotti verso il Mondiale 2026: la avversarie saranno Senegal e Tunisia, che sfideranno i verdeoro rispettivamente all'Emirates Stadium di Londra (15 novembre) e alla Decathlon Arena di Lille (18 novembre). Gare alle quali non parteciperà Carlos Augusto, escluso dalla lista dei convocati del ct.  

Sezione: Focus / Data: Lun 03 novembre 2025 alle 19:29
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Print