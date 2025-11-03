Dopo le amichevoli organizzate in Asia contro Corea del Sud e Giappone per la finestra internazionale di ottobre, la Federcalcio brasiliana ha scelto l'Europa come teatro dei prossimi due test di novembre della selezione di Carlo Ancelotti verso il Mondiale 2026: la avversarie saranno Senegal e Tunisia, che sfideranno i verdeoro rispettivamente all'Emirates Stadium di Londra (15 novembre) e alla Decathlon Arena di Lille (18 novembre). Gare alle quali non parteciperà Carlos Augusto, escluso dalla lista dei convocati del ct.

CONVOCADOS!



O mister Ancelotti divulgou a lista dos jogadores convocados para os amistosos contra Senegal e Tunísia nos dias 15 e 18/11.



ISSO É BRASIL! 🇧🇷 pic.twitter.com/CSqf7BGTzn — brasil (@CBF_Futebol) November 3, 2025