A partire da domani, 12 dicembre, saranno disponibili i biglietti per la partita del prossimo 28 dicembre che vedrà di fronte Cagliari e Inter all'Unipol Domus alle ore 18. I biglietti potranno essere acquistati online nei canali di vendita TicketOne e nelle ricevitorie autorizzate. La prevendita non riguarda al momento il settore ospiti, in quanto, riporta il club rossoblu, si resta in attesa di nuova Determina dell’ONMS.