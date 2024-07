La frattura alla tibia rimediata oggi in allenamento può aver abbassato il sipario sul 2024 di Tajon Buchanan. In attesa di capire i dettagli dei tempi di recupero dopo il probabile intervento chirurgico, il Canada dimostra la sua vicinanza all'interista dopo il grave infortunio: "Siamo tutti con te Tajon", il messaggio postato sui social dalla Federcalcio canadese.

We’re all with you Tajon ❤️ //

Nous sommes tous avec toi, Tajon ❤️#CANMNT pic.twitter.com/lNoh4WuWtf