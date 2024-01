Alla vigilia della sfida contro la Feralpi Salò, l'allenatore del Lecco Emiliano Bonazzoli ha aperto in conferenza stampa alla possibilità di vedere dal primo minuto in campo Eddie Salcedo, arrivato nei giorni scorsi dall'Inter e schierato a partita in corso contro Catanzaro e Pisa: "Mancherà Lemmens, mentre Caporale è appena rientrato e abbiamo provato qualcosa di diverso. Ci sono anche i nuovi arrivati e vedremo se Salcedo potrà partire dall’inizio. Dovremo fare l’ultimo briefing, i nuovi si stanno inserendo molto bene e si stanno affiatando con il gruppo", le parole riportate da LeccoChannelNews.