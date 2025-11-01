Massimo Bonanni, interpellato da TMW Radio, ha commentato la situazione in casa Inter, esprimendo le proprie convinzioni sull'andamento dei nerazzurri: "L'Inter ha una squadra forte e ha un allenatore di valore. Sono convinto che se la giocheranno con il Napoli fino alla fine. Il Milan lo vedo leggermente dietro invece".

