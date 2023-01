Ad un mese dal Mondiale, deludente per il suo Galles, uscito durante la fase a gironi, Gareth Bale dice addio al calcio giocato. L'ex Real Madrid, un anno dopo il trasferimento in Mls, dove ha vinto il campionato con il Los Angeles Fc, appende gli scarpini al chiodo e lo comunica attraverso una lunga lettera resa pubblica attraverso i social: "Alla mia famiglia gallese, la mia decisione di ritirarmi dal calcio internazionale è stata, di gran lunga la più difficile della mia carriera - si legge su Instagram -. Il mio viaggio sulla scena internazionale è quello che ha cambiato non solo la mia vita ma anche quello che sono. La fortuna di essere gallese ed essere selezionato per giocare ed essere capitano del Galles, mi ha dato qualcosa di impareggiabile a qualsiasi altra cosa abbia vissuto. Sono onorato e onorato di aver potuto partecipare alla storia di questo incredibile paese, aver sentito il sostegno e la passione del muro rosso, e insieme siamo stati in posti inaspettati e sorprendenti. Grazie ad ognuno di voi per aver partecipato a questo viaggio con me. Quindi per ora faccio un passo indietro, ma non lontano dalla squadra che vive in me e scorre nelle mie vene. Dopo tutto, il drago sulla mia maglietta è tutto ciò di cui ho bisogno. Grazie".