Manuel Akanji, secondo quanto verificato da FcInterNews.it, sta bene. Lo svizzero non si è infortunato nel finale di partita con l’Atalanta – quando comunque è stato sostituito da Chivu - e dunque non sono previsti esami strumentali per verificarne le sue condizioni. Alla ripresa degli allenamenti, fissata tra due giorni, sarà dunque in gruppo. Ecco dunque una buona notizie per il mister rumeno, che quindi potrà contare su uno dei suoi pupilli per la difficile trasferta in terra Toscana la prossima domenica.