Momenti di paura per il Lecce sul finire della partita del Maradona contro il Napoli: a minuto 87 della partita, sul punteggio di 2-1 per gli azzurri, l'attaccante giallorosso Lameck Banda si è accasciato a terra per un malore. Il tecnico del Napoli Antonio Conte è stato tra i primi ad accorgersi della situazione, attirando l'attenzione dei giocatori e dell'arbitro.

In seguito all'intervento dello staff sanitario, l'attaccante zambiano ha ripreso i sensi ed è stato accompagnato con la barella verso una delle ambulanze a bordo campo, incoraggiato da un lungo applauso dei tifosi presenti. Il calciatore ora è in buone condizioni, ha fatto sapere il club salentino, e rimarrà sotto osservazione al Cardarelli e non partirà con il resto della squadra.