Primo gol in Serie B per Luca Di Maggio, giocatore di scuola Inter, con la maglia del Padova. Una gioia importante anche se effimera, per il ragazzo classe 2005, perché il suo gol rende meno pesante la sconfitta interna patita dalla formazione di Matteo Andreoletti per mano del Catanzaro che ha sbancato l'Euganeo vincendo 3-1. Di Maggio ha firmato al 92esimo il gol del momentaneo 2-1, con Pietro Iemmello che due minuti dopo ristabilisce le distanze per il definitivo 3-1.

A fine partita, Di Maggio racconta le sue sensazioni ai canali ufficiali biancoscudati: "Sì, sono felice per il gol, ma sarebbe stato molto più bello festeggiarlo con un altro tipo di risultato. Difficile essere felici dopo una sconfitta, ma rispetto ad Avellino si è visto uno spirito diverso. Prima della sosta ci aspettano due battaglie e dobbiamo pensare subito alle prossime partite. Dedica per il gol? Lo dedico alla mia famiglia, alla mia ragazza e a tutte le persone che mi stanno vicino in questo percorso".