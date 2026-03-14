In vista della definizione delle città che ospiteranno Euro 2032 sul fronte italiano, la Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione sulle candidate. Promuovendo a pieni voti San Siro, che a detta della Rosea ha tutte le carte in regola per essere nella cinquina europea. La prossima settimana Milan e Inter, proprietari dell’impianto, saranno a Nyon per presentare all’UEFA le ultime novità sul progetto, mentre già è stato consegnato un cronoprogramma che prevede che lo stadio - una struttura verticale che permetterà ai 71.500 potenziali tifosi di essere ancora più vicini al campo - sia pronto nel 2031.

Trattandosi di un investimento gestito da privati, quindi rispetto a molte altre situazioni si va spediti e l’ottimismo per il buon esito della candidatura è decisamente legittimo.