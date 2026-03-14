Il Napoli non sbaglia contro il Lecce e mette in cascina altri tre punti importanti per la corsa Champions, portandosi a -9 dalla capolista Inter, oggi frenata dall'Atalanta. La squadra di Antonio Conte, in svantaggio dopo appena 3' per effetto del gol di Jamil Siebert, completa la rimonta nel secondo tempo pareggiando i conti prima con Rasmus Hojlund e poi operando il sorpasso grazie a Matteo Politano. 

Sezione: Il resto della A / Data: Sab 14 marzo 2026 alle 20:02
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
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