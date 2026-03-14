Anche l'ex giornalista Rai Carlo Nesti, notoriamente vicino alle vicende di casa Torino e Juventus, dal suo profilo Facebook ha sottolineato gli errori arbitrali ai danni dell'Inter contro l'Atalanta. In due reel, in cui mostra il gol assegnato alla Dea e il mancato rigore concesso a Frattesi, Nesti scrive: " Due errori ai danni dell'Inter. A mio giudizio, sul pareggio di Krstovic, si vede una spinta con un braccio di Sulemana su Dumfries. Spinta leggera ma decisiva, gol da annullare".

E sul secondo episodio scrive: "A mio giudizio, poco dopo, Frattesi anticipa Scalvini, che non colpisce la palla ma Frattesi stesso. Era rigore per l'Inter".