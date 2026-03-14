Non si placano le polemiche dopo il pareggio tra Inter e Atalanta, con le decisioni dell’arbitro Gianluca Manganiello finite al centro del dibattito. A commentare gli episodi chiave della partita di Serie A è stato anche Andrea Marinozzi, telecronista del match per DAZN.

Secondo Marinozzi, l’arbitro avrebbe avuto un momento di esitazione nell’azione che ha portato al gol del pareggio dell’Atalanta, firmato da Nikola Krstovic dopo il contatto tra Denzel Dumfries e Kamaldeen Sulemana. “Ha avuto il dubbio anche l’arbitro - ha spiegato -. L’ho seguito con lo sguardo ed era pronto a fischiare, poi ha lasciato giocare per poter eventualmente rivedere l’episodio in caso di gol. Alla fine ha confermato la rete”.

Il telecronista ha sottolineato come la decisione resti comunque una valutazione di campo sull’intensità del contatto, condividendo in parte l’analisi dell’ex arbitro Luca Marelli: “È una decisione di campo, ma il dubbio c’era e una revisione avrebbe potuto aiutarlo”.

Marinozzi ha invece espresso maggiori perplessità sull’altro episodio discusso della gara, il contatto in area tra Davide Frattesi e Giorgio Scalvini. “Non è un contatto clamoroso, ma ne abbiamo visti tantissimi fischiati. Sembra che l’interpretazione sia cambiata improvvisamente e questo può inevitabilmente generare polemiche”.