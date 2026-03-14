La vittoria del Napoli sul Lecce permette ad Antonio Conte di toccare il traguardo dei 600 punti conquistati in Serie A da quando è allenatore: "Non sono uno che guarda le statistiche, preferisco concentrarmi sul lavoro in campo - dice a DAZN -. Scoprire di avere questa media punti, 2,21, e di stare davanti a grandissimi allenatori non può che riempirmi di soddisfazione perché, oltretutto, ho ottenuto questo traguardo con diverse squadre. Come si dice 'ad maiora semper'".