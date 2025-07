Richard Rios diventerà presto un nuovo giocatore del Benfica. Il centrocampista colombiano, prima accostato all'Inter e poi alla Roma sul mercato, dice addio al Palmeiras. Scelto il Portogallo come destinazione come riportato da Fabrizio Romano.

Decisivo il blitz in Brasile del direttore sportivo del club portoghese, Rui Pedro Braz. L'affare si è chiuso per 28 milioni di euro, cifra che sarà pagata in tre rate. La prossima settimana Rios volerà a Lisbona per sostenere le visite mediche e per diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Benfica.