Non solo la questione Piero Ausilio nell'appunto quotidiano su Youtube di Fabrizio Romano sul mercato dell'Inter. Un focus è dedicato anche al nome di Jérémy Jacquet, il difensore del Rennes individuato come rinforzo per la difesa nerazzurra fino alla richiesta di 50 milioni da parte della società bretone che ha bloccato le volontà di Viale della Liberazione: "Anche l'Arsenal ci ha provato nelle scorse settimane, ma chiunque ci ha provato ha trovato il muro altissimo del Rennes. Jacquet ha rinnovato il contratto a maggio, è definito incedibile ed è valutato anche oltre i 50 milioni. Nome che quindi va considerato fuori mercato".
Il difensore centrale, comunque, arriverà, su specifica richiesta di Cristian Chivu: "Ci sono stati contatti con agenti di diversi giocatori, tra i quali quelli di Oumar Solet".
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
