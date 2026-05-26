La mancata convocazione da parte del CT della Nazionale slovena Bostjan Cesar ha risvegliato gli appetiti di Croazia e Bosnia per Luka Topalovic, che ambiscono a strappare, in virtù delle sue origini, il talentuoso centrocampista dell'Inter alla squadra del suo Paese di nascita. Il giocatore ha più volte ribadito di volere indossare solo la maglia dei Fantje, le ultime notizie riportate soprattutto in Bosnia mantengono alta l'allerta in Slovenia. I bosniaci scrivono che il giovane nerazzurro sta diventando sempre più interessante e mantengono la speranza che un giorno indossi la maglia degli Zmajevi. Soprattutto ora, con la qualificazione ai Mondiali ottenuta, vogliono cogliere l'occasione.

Galeotto il solito like social



I media bosniaci basano il loro ottimismo non solo sul fatto che il ragazzo non ha ancora esordito ufficialmente con la nazionale slovena A, ma anche sul solito indizio social offerto dal padre del giocatore Stipe Topalović, che ha messo "mi piace" al commento di un tifoso bosniaco sui social network, il quale ha scritto che è ora che Luka giochi con la maglia della nazionale. Che sia un chiaro segnale di allarme da parte slovena?