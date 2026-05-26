"Chiacchierate con Piero Ausilio stasera per Tarik Muharemovic? Non ne abbiamo fatte perché ci siamo già incontrati nei giorni precedenti. Normale che si parli, su Muharemovic dico che siamo fortunati perché non è l’unico. Ad oggi che sia l’Inter o altri club non c’è stato niente per Muharemovic". Così Giovanni Carnevali ai microfoni di Sportitalia risponde all'ennesima domanda sul futuro del difensore bosniaco dei neroverdi.