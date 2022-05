Dopo il triplice fischio di San Siro, Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, parla ai microfoni di DAZN per analizzare la prestazione dei suoi contro l'Inter: “L’Inter è una squadra forte che 9 volte su 10 vince contro la Samp, però abbiamo fatto un buon primo tempo e abbiamo avuto qualche occasione. Dopo l’1-0 è venuta fuori la loro qualità e abbiamo mollato un po’, ma fino a quando ci siamo aiutati, avevamo fatto una buona gara anche nel possesso palla. Altrimenti la partita diventa correre per 90’ dietro l’Inter e diventa difficile”.

Quanta voglia hai di tornare più carico la prossima stagione?

“Dopo che abbiamo raggiunto la salvezza abbiamo migliorato la qualità del passaggio e abbiamo avuto più coraggio, anche rischiando qualcosa venendo a legare il gioco. Altrimenti devi correre per forza dietro gli altri e l’abbiamo fatto meglio dopo la salvezza. Questo deve farci fare delle riflessioni”.

La barca in porto l’hai portata. Da cosa e da chi vuoi ripartire?

“L’obiettivo più importante era la salvezza, ora la partita la deve giocare il club che deve sistemare tante cose. Il club deve risolvere problemi più importanti della squadra, adesso tocca a loro: quando sarà pronto per programmare e programmeremo se saremo ancora insieme. Mentalmente non vado in vacanza”.