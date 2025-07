Dopo aver suggellato la qualificazione del suo Fluminense col gol del 2-0 che ha definitivamente affossato le speranze dell'Inter, Hercules Pereira do Nascimento, centrocampista verdegranata, ha espresso a GloboEsporte tutta la sua gioia: "Quando sono arrivato al Fluminense, ho attraversato una situazione un po' complicata, ma ho lavorato sodo. Non mi arrenderò mai. Questo è il risultato del mio lavoro. Devo ringraziare Dio, la mia famiglia e anche i miei compagni di squadra. Ora è il momento di festeggiare. Mister Renato Portaluppi ci aveva detto che sarebbe stata una partita molto difficile, lo sapevamo, ma eravamo molto concentrati su questo match, è per questo che lavoriamo. E questo è tutto. Il risultato è lì".