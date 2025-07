L'operatore di mercato Beppe Galli, interpellato da TMW, ha commentato così i primi movimenti di mercato, soffermandosi soprattutto sulle big, ma non solo: "Mercato nel vivo. Da De Bruyne a Modric, passando per Ciro Immobile. E' una Serie A per calciatori d'esperienza. Qualche scommessa in panchina, come l'Inter che ha puntato su Chivu e il Parma sul giovane Cuesta. E una sessione che ancora regalerà altri colpi. “Parliamo di giovani ma poi arrivano calciatori che conosciamo, sono forti, ma hanno una certa età"