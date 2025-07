Il Palmeiras alza ancora il muro per Richard Rios, centrocampista timidamente accostato all'Inter, respingendo un'altra offerta proveniente dalla Premier League. Dopo aver detto no al Nottingham Forest, che aveva messo sul piatto 26 milioni di euro per provare ad assicurarsi il centrocampista colombiano, il Verdao ha dato il due di picche anche al Wolverhampton, che si è fermato a quota 25 milioni di euro. Da capire ora la mossa della Roma, che considera il giocatore prioritario per rinforzare il proprio centrocampo. Lo riporta Gianluca Longari, giornalista di Sportitalia.